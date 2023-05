Calcio, serie D, Vastese-Termoli a porte aperte

(ANSA) - VASTO, 10 MAG - Porte aperte per i tifosi per la decisiva gara dei play out di serie D Vastese-Termoli, in programma domenica 14 maggio (con inizio fissato per alle ore 16), e che si giocherà allo stadio Aragona. Previsto il pubblico delle grandi occasioni per un match che deciderà chi resterà in D e chi scenderà in Eccellenza. Non ci saranno limitazioni per i tifosi vastesi, resta invece da capire il numero di tagliandi che verranno riservati ai tifosi giallorossi. La gara di campionato fra abruzzesi e molisani fu giocata il 12 febbraio scorso allo stadio Aragona a porte chiuse per problemi di ordine pubblico. (ANSA).