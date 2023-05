Cade dalla finestra della scuola a Pescara

Una ragazzina di quasi 14 anni è caduta dalla finestra della scuola 11 Febbraio '44 di via strada Colle pineta a Pescara. Il fatto è accaduto dopo le 9.20. Sul posto i sanitari del 118 che hanno stabilizzato la piccola e l'hanno trasportata in codice rosso all'ospedale civile. Sul posto polizia e carabinieri.

La ragazzina, residente a Pescara, frequenta la terza classe della scuola secondaria. Secondo le prime informazioni, è caduta dalla finestra di un'aula al secondo piano, finendo a terra, dopo un volo di circa cinque metri, nel piazzale di accesso alla scuola. Dopo che è stato lanciato l'allarme, sul posto è subito intervenuto il 118 di Pescara, con l'ambulanza medicalizzata: la ragazzina, secondo le prime informazioni dei soccorritori, è sempre rimasta cosciente. Trasportata in ospedale per politrauma, sono in corso tutti gli accertamenti sanitari del caso in pronto soccorso. Non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto vanno avanti i rilievi della Polizia di Stato, intervenuta con squadra Volante e Polizia Scientifica. Non è ancora chiara la dinamica di quanto accaduto. Al momento dalla scuola non rilasciano dichiarazioni e gli operatori riferiscono che la dirigente scolastica non è nell'istituto. All'esterno della struttura, via vai di genitori che arrivano per chiedere informazioni o per riprendere i figli. Per i compagni di classe della ragazza è stato subito disposto il supporto psicologico; non è chiaro al momento se abbiano assistito alla scena.