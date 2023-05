Teatro al Majorana,intitolato al generale antica Roma Silone

(ANSA) - AVEZZANO, 08 MAG - Nasce all'istituto d'istruzione superiore "Ettore Majorana" di Avezzano il teatro intitolato a "Quinto Poppedio Silone", generale dell'antica Roma, l'inaugurazione domani alle 12. Lo annuncia in una nota il Dirigente scolastico Piero Buzzelli. Domani all'inaugurazione del nuovo spazio culturale intitolato a Quinto Poppedio Silone, in lingua latina Quintus Poppaedius Silo, trascritto anche come Pompaedius, è stato uno dei due comandanti in capo degli Italici ribelli nella Guerra sociale contro Roma. Sostenitore dei diritti delle popolazioni italiche, fu grande amico del tribuno Marco Livio Druso, prima di diventare il più grande condottiero marso nella ribellione italica, vi sarà il Sindaco di Avezzano Giovanni Di Pangrazio insieme al Sindaco di Pescina Mirko Zauri, che divideranno il palco insieme al Vicesindaco di Corfinio Francesco Di Niso, il Vescovo dei Marsi Giovanni Massaro, l'attore Paolo Ruffini, il direttore dell' U.R.S. Abruzzo Massimiliano Nardocci moderati dalla giornalista Goia Chiostri.

L'Istituto Majorana già da diversi anni ha una propria compagnia teatrale, composta dagli alunni che frequentano l'Istituto dove insieme ad alcuni docenti fanno laboratorio teatrale. (ANSA).