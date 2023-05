Giro: sport e prevenzione all'Aquila aspettando la 7/a tappa

(ANSA) - L'AQUILA, 08 MAG - Nel segno del rosa, il colore del Giro d'Italia, ma anche quello della prevenzione dedicata alle donne, in maniera specifica. All'Aquila, un calendario di eventi farà da corredo alla settima tappa della corsa ciclistica, il cui arrivo è previsto venerdì a Campo Imperatore. Alla presentazione, in Sala Rivera a palazzo Fibbioni, hanno partecipato il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, l'assessore alle Pari opportunità, Ersilia Lancia, rappresentanti di enti, istituzioni e associazioni che contribuiranno all'iniziativa.

Si parte mercoledì 10 (ore 18) al Parco del Castello con una performance live di opera pittorica e body painting a cura dell'artista Silvio Formichetti Spazio anche alla street art dei fratelli Margiotta con il coinvolgimento del pubblico, soprattutto dei bambini.

Sempre nella stessa area, anche il giorno successivo, sarà presente uno stand informativo della Asl 1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila dedicato al programma di screening per la prevenzione dei tumori (seno - utero - colon). Un'iniziativa dal titolo "Dieci minuti che valgono una vita". Sarà possibile fare anche uno screening specifico di prevenzione del tumore al seno mediante ecografia mammaria e visita senologica gratuita a cura di "Salute donna onlus". Esercizi attrezzati e corpo libero completeranno l'offerta.

Giovedì 11 maggio ci saranno anche esibizioni di danza, break dance e ginnastica ritmica a cura di "Centro Danza Art Nouveau" e "Ritmica l'ètoile". Presenterà Alessia Spezza. Sempre giovedì, alle 15.30 lo Stadio Gran Sasso ospita l'amichevole di Calcio Femminile L'Aquila 1927 contro Women L'Aquila Soccer.

Venerdì 12, la chiesa di San Silvestro accoglierà il concerto di "L'AQinCrescendo", orchestra giovanile di 150 elementi diretta dal maestro Simone Genuini. Un appuntamento a cura del conservatorio "Casella". Infine, domenica 14 maggio, alla villa Comunale ci saranno la partenza (ore 9) e l'arrivo (12) di una passeggiata sportiva, amatoriale e culturale per la città, con le guide cicloturistiche. Un'iniziativa del Csi. (ANSA).