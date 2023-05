Big del Calcio Balilla ad Avezzano, 300 iscritti

(ANSA) - AVEZZANO, 08 MAG - La città di Avezzano si prepara a diventare la capitale dello sport agonistico del Biliardino.

Dall'11 al 14 maggio, doppia tappa italiana di Calcio Balilla nel capoluogo marsicano con il Campionato delle Regioni che avrà luogo sabato e la Coppa Italia si disputerà di domenica. Tutte le le sfide avverranno nella Palestra dell'Istituto 'Vivenza'.

Attesi circa in 300 che sosteranno sul territorio marsicano con le loro famiglie. Giovedì 11 maggio, serata inaugurale, a partire dalle 20, con un torneo di biliardino che coinvolgerà rappresentanti della politica, dell'industria, delle forze dell'ordine, dell'imprenditoria agricola del Fucino. Venerdì mattina, invece, la palestra Vivenza, si trasformerà in un'arena di gioco per i più piccoli con l'evento "Un gol insieme".

Giocherà con i ragazzi di Avezzano, la testimonial Claudia Ortu, sportiva azzurra.

Avezzano è stata la scelta migliore perché, geograficamente, è centrale a livello nazionale. Qui ci sono tantissimi appassionati e giocatori: non vediamo l'ora, dopo le gare, di goderci i posti incantevoli che la Marsica ha da offrire". Così, Nicola Colacicco, presidente della Lega Italiana Calcio Balilla e responsabile del settore Calciobalilla della Federazione Italiana Sport e Giochi Tradizionali. (ANSA).