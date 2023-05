Attacco hacker Asl L'Aquila, senatrice M5s 'vicenda assurda'

(ANSA) - L'AQUILA, 08 MAG - Preoccupazione di fronte all'attacco hacker ai server Asl 1 Avezzano L'Aquila Sulmona è stata espressa dalla senatrice del Movimento 5 Stelle Gabriella Di Girolamo che annuncia un'interrogazione. "Una vicenda che ha dell'assurdo - spiega - specie per quanto riguarda la risposta degli organi preposti al controllo e alla tutela dei dati dei cittadini. Al tutt'altro che imprevedibile attacco bisognava rispondere con misure adeguate e tempestive. Oggi scopriamo che potrebbe volerci oltre un mese". La senatrice punta il dito contro "il silenzio delle istituzioni regionali che, al pari della tardiva risposta, evidenzia l'impreparazione e la superficialità con la quale si è deciso di affrontare il gravissimo episodio".

"Ringrazio il nostro consigliere regionale Giorgio Fedele - aggiunge - per l'impegno con cui sta seguendo la vicenda. Nei prossimi giorni depositerò un'interrogazione parlamentare per avere delle risposte sull'entità del danno, su eventuali responsabilità da parte degli organi preposti al controllo e alla risposta all'attacco, oltre che sulla tempistica di ripristino dei servizi".

Lo stesso Fedele ha chiesto che nella Commissione Sanità della Regione Abruzzo, in calendario domani, martedì 9 maggio, sia inserita l'audizione del presidente Marsilio, dell'assessore alla Salute Nicoletta Verì, del direttore della Asl 1 Ferdinando Romano e dei responsabili per la tutela della privacy e dei sistemi informativi.

Il presidente Marsilio, rispondendo alle riserve di esponenti come l'ex parlamentare del Partito democratico Stefania Pezzopane, aveva subito chiarito di non manifestare, di fronte alla questione, "nessun imbarazzato silenzio, ma solo un doveroso riserbo, mentre si stanno attuando le azioni di difesa e si stanno svolgendo le indagini per identificare nel più breve tempo possibile i colpevoli e le responsabilità. La Regione non ha quindi nulla da aggiungere ai comunicati della Asl, anche questi doverosamente sintetici, Asl che è fortemente impegnata ai massimi livelli per respingere questo attacco". (ANSA).