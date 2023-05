Naiadi: Giunta Abruzzo, ok a gara per gestione ventennale

(ANSA) - PESCARA, 06 MAG - La Giunta regionale abruzzese, nella seduta di ieri, ha approvato l'atto di indirizzo per avviare una procedura di evidenza pubblica per una gestione ventennale dell'impianto sportivo 'Le Naiadi' di Pescara".

L'Esecutivo ha quindi stabilito di non procedere con la dichiarazione di pubblico interesse circa la proposta di Project Financing. Le procedure di gara saranno gestite dall'Aric, l'Agenzia regionale di informatica e committenza. Ad annunciarlo sono l'assessore regionale al Bilancio e allo Sport, Mario Quaglieri, che ha proposto la misura, e il presidente del Consiglio regionale abruzzese, Lorenzo Sospiri.

"In vista dell'imminente scadenza, il 31 agosto prossimo, dell'attuale concessione, e dunque con ben quattro mesi di anticipo, in luogo del project financing - afferma Quaglieri - si è optato di procedere ad una gara aperta a tutti, di livello europeo, per individuare un operatore solido che possa effettuare i necessari investimenti utili a garantire stabilità alle attività della struttura ed un rinnovamento della stessa, soprattutto da un punto di vista energetico. L'oggettiva esigenza di considerevoli investimenti sull'impianto motivano l'opportunità di una gestione di lunga durata. L'obiettivo è stato sempre chiaro: assicurare un futuro di piena funzionalità all'impianto che ha tutte le caratteristiche per continuare ad essere tra i più riconosciuti, se non il migliore, del centro Sud Italia".

"Le piscine Le Naiadi - dice Sospiri - continueranno a essere perfettamente funzionanti, aperte al pubblico, operative a pieno regime. Messo da parte il Project Financing, come preannunciato lo scorso marzo, si procederà con una nuova gara d'appalto per un nuovo affidamento, senza alcuna interruzione temporale del servizio rispetto all'attuale gestione che giungerà in scadenza il 31 agosto. La Regione Abruzzo ha i riflettori puntati sul futuro dell'impianto. Gli uffici si sono attivati per preparare una nuova gara d'appalto europea a evidenza pubblica, la proposta migliore si aggiudicherà la gestione a partire dal prossimo settembre, prevedendo una gestione ventennale che consentirà all'aggiudicatario anche di programmare investimenti utili e solidi". (ANSA).