La 'presentosa' da Fossacesia saluta il Giro

(ANSA) - FOSSACESIA, 06 MAG - L'opera di 'land art' che riproduce la "Presentosa", gioiello tradizionale abruzzese, accoglie il Giro d'Italia a Fossacesia, sul prato dell'Abbazia di San Giovanni in Venere, e a Ortona sul Campo Umberto Rossi di via Marina, località della prima giornata del Giro d'Italia 2023, nella storica partenza lungo la Via Verde della Costa dei Trabocchi.

Da un'idea di Antonio Corrado le due installazioni sono state realizzate in legno dal Maestro Francesco Carullo, in sinergia con il Club per l'Unesco di Chieti, l'Ente Mostra Artigianato Artistico Abruzzese, i Comuni di Fossacesia e di Ortona.

Rappresentano il capolavoro dell'arte orafa della tradizione abruzzese e sono un omaggio per accogliere i campioni che sfrecceranno sulla ciclabile. (ANSA).