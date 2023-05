Giro: Marsilio, oggi l'Abruzzo è al centro del mondo

(ANSA) - FOSSACESIA MARINA, 06 MAG - "Non potevamo chiedere di meglio per questa giornata bagnata dal sole. Abbiamo lavorato a lungo, impegnato risorse per organizzare questo evento e siamo stati baciati dalla fortuna con questa splendida giornata per riportare in Abruzzo questo grande evento. Oggi l'Abruzzo è al centro del mondo che potrà vedere le nostre bellezze ad iniziare da questa. Indizio di una nuova storia per il nostro territorio.

L'augurio è che anche il tessuto imprenditoriale ed economico possa trarre profitto e giovamento dalle ricadute positive che la partenza del Giro d'Italia potrà regalare". Così il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio arrivato a Fossacesia Marina per assistere alla partenza del Giro d'Italia di ciclismo e al via della prima tappa. (ANSA).