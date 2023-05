Giro: Costa dei Trabocchi presa d'assalto dai tifosi

(ANSA) - FOSSACESIA MARINA, 06 MAG - Migliaia di appassionati di ciclismo stanno arrivando in mattinata a Fossacesia Marina da dove partirà oggi la 106/a edizione del Giro d'Italia. Con auto, moto, in treno e tantissimi anche in bicicletta dalle zone limitrofe stanno prendendo letteralmente d'assalto la Costa dei Trabocchi da dove alle 13.50 ci sarà il via alla cronometro di 19,6 km Fossacesia Costa dei Trabocchi-Ortona.

Eccezionali le misure di sicurezza con uomini delle forze dell'ordine e della protezione civile e presidiare la zona. Il primo a partire sarà il belga Laurens Huys (Icw-Intermarchè Circus Wanty). Osservati speciali già dalla cronometro odierna saranno i favoriti Remco Evenepoel e Primoz Roglic oltre all'italiano Filippo Ganna. (ANSA).