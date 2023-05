Aree interne, via a corsi gratuiti di informatica a Secinaro

(ANSA) - SECINARO, 06 MAG - La sala consiliare della Comunità Montana Sirentina a Secinaro (L'Aquila) ha ospitato l'inaugurazione del corso di informatica nell'ambito del progetto Strategia nazionale aree interne (Snai).

Il corso proposto è di 30 ore riguarda gli applicativi Microsoft Word e Powerpoint e fa parte del pacchetto dei corsi di alfabetizzazione informatica di base erogati dal Cpia L'Aquila. Si tratta di attività propedeutiche al corso per il conseguimento della certificazione Icdl-Full Standard.

I corsi - erogati gratuitamente sul territorio - sono riservati alle persone che risiedono o che hanno il proprio domicilio in un Comune dell'Area interna "Gran Sasso - Valle Subequana" Acciano, Calascio, Capestrano, Caporciano, Carapelle Calvisio, Castel del Monte, Castel di Ieri, Castelvecchio Calvisio, Castelvecchio Subequo, Collepietro, Fagnano Alto, Fontecchio, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, Molina Aterno, Navelli, Ofena, Poggio Picenze, Prata d'Ansidonia, San Benedetto in Perillis, Sant'Eusanio Forconese, Santo Stefano di Sessanio, Secinaro, Tione degli Abruzzi, Villa Santa Lucia degli Abruzzi, Villa Sant'Angelo, tutti in provincia dell'Aquila. Presente all'inaugurazione anche il sindaco di Molina Aterno, Luigi Fasciani, presidente dell'area interna.

I 24 iscritti si aggiungono agli oltre 50 partecipanti al corso di inglese in fase di svolgimento a Navelli. "L'esigenza formativa degli adulti che abitano in quest'area è evidente - ha commentato la dirigente scolastica del Cpia L'Aquila, Alessandra De Cecchis - e l'alta adesione alle attività proposte lo dimostra". (ANSA).