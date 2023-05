Adsu L'Aquila:riaperto centro 'Canada', studenti in festa

(ANSA) - L'AQUILA, 06 MAG - "I veri protagon;i;sti sono le studentesse e gli studenti della nostra Università, che avevano impelle;n;t;e; bis;o;gno di questa struttura. La riapertura vuole anche rappresentare un punto di partenza per tanti altri progetti, nell'ottica di un nuovo ruolo che l'Adsu deve svolgere, al di l;à; dei compiti più prettamente amministrativi.

Questa sede sarà ora a disposizione non solo di tutta la popolazione studentesca, ma anche delle associazioni e realtà cittadine, nel cuore del polo universitario di Coppito.

L';A;quila deve sempre ;di ;più affermarsi come città universitaria, piena di giovani, come una città faro della cultura, della formazione e dell'inclusione".Così il presidente dell'Azienda agli studi universitari (Adsu) dell'Aquila, Eliana Morgante, ieri sera nella cerimonia della riapertura del centro polivalente 'Canada', all'Aquila, nella frazione di Coppito, ritenuto essenziale per i servizi ricreativi, sportivi e culturali ai giovani universitari.

All'evento terminato a tarda sera all'insegna della musica e il divertimento, dopo in programma ricco di appuntamento tra cui tornei di matematica e scacchi, hanno partecipato diverse centinaia di studenti.

Ha detto nel suo intervento il rettore Alesse: "voglio innanzitutto ringraziare gli studenti qui presenti;: ;se sono così numerosi, significa che questo luogo, questo centro polivalente è per loro importante;, è già nel loro cuore;. Del resto è posizionato nel baricentro demografico della nostra Università, in un bacino di 9mila studenti, a; ;cui si aggiunge il polo ospedaliero e la scuola; sottufficiali; della Guardia di finanza. ;Ora il ;';Canada;'; potrà tornare ad ospitare corsi di formazione, ;e ;c'è una bellissima sala studio che era ;davvero e ;necessaria e urgente;,; per decongestionare quell;e che avevamo fino ad ora a disposizione". (ANSA).