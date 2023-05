Vendesi sede Cciaa Pescara e PalaBecci, allarme centrosinistra

(ANSA) - PESCARA, 05 MAG - "L'ennesimo scippo che penalizza il quartiere di Portanuova e quello portuale. Vogliamo far partire il progetto della Nuova Pescara in questo modo?". E' l'allarme lanciato dal centrosinistra a Pescara dopo aver appreso della decisione della Camera di Commercio di Chieti-Pescara di mettere in vendita l'edificio di via Conte di Ruvo, sede pescarese dell'ente, e il PalaBecci, nel complesso del porto turistico. "Daremo battaglia in Consiglio per far sì che questo non accada" ha detto in conferenza stampa la consigliera comunale Pd Stefania Catalano.

"Sappiamo che la Camera di Commercio - ha spiegato il capogruppo Pd in Consiglio Comunale, Piero Giampietro - sta riorganizzando i suoi spazi e ci sorprende il silenzio dell'amministrazione comunale. Non vorremmo che, invece, il Comune sapesse e per questo non ha esteso la pista ciclabile fino a viale Marconi. La Cciaa è legittimata a prendere le proprie decisioni, ma non si può restare inerti, Pescara rischia di perdere la propria sede della Camera di Commercio".

"Ci aspetteremmo che su un tema così rilevante si discutesse con la cittadinanza, e invece non accade - ha detto il consigliere regionale Pd Antonio Blasioli - Chiediamo che la Giunta dialoghi con la Cciaa di Chieti-Pescara e di percorrere altre ipotesi,non quella di vendere il complesso storico di via Conte di Ruvo come deliberato dall'ente già a gennaio. Sede principale è già il Foro Boario di Chieti che verrà ristrutturato, secondo il progetto. con i fondi che si ricaveranno dalla vendita della sede di via Conte di Ruvo e del PalaBecci. Chiediamo che il sindaco faccia il sindaco e dialoghi con la Cciaa per valutare altre ipotesi e mantenere la sede secondaria in via Conte di Ruvo, e non solo qualche sportello. Per noi quello di oggi è un grido di dolore. Paradossale che Pescara perda la sede della Camera di Commercio nel silenzio".

Il consigliere comunale di 'Pescara Città Aperta' Giovanni Di Iacovo ha aggiunto: "Troveremo tra un anno una città in macerie alla fine del governo del centrodestra. Il PalaBecci è l'unico avamposto per ospitare eventi". (ANSA).