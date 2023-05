'Sottocosta' raddoppia e torna a Pescara nel weekend

(ANSA) - PESCARA, 05 MAG - "Sottocosta", il salone nautico di Pescara, raddoppia. Buone notizie per gli appassionati di mare e nautica: è infatti in programma un nuovo appuntamento con "Sottocosta". Dopo la tre giorni che lo scorso fine settimana ha visto il porto turistico Marina di Pescara animarsi con 64 stand provenienti da 10 regioni e un ricco calendario di seminari, convegni, presentazioni, attività all'aperto e laboratori per bambini, domani, sabato 6, e domenica 7 maggio , dalle 10 alle 20, la manifestazione fieristica farà il bis con ingresso gratuito.

La Camera di Commercio Chieti Pescara e il Marina di Pescara, con Assonautica Pescara Chieti hanno deciso di prolungare la durata della fiera. In esposizione ci saranno imbarcazioni, gommoni, canoe, kayak, sup, surf, wing foil, motori marini, moto d'acqua e motori elettrici, editoria nautica, accessori per la nautica, abbigliamento nautico, charter e vacanze in barca, attrezzature per sub, elettronica e tanto altro. Previsti anche incontri e attività per adulti e bambini e con una grande novità che si inserisce nel Salone delle idee e dell'innovazione nella nautica, ideato e curato dall'architetto Claudia Ciccotti Giammaria. L'iniziativa, dal titolo "fieraMente", è tesa a valorizzare il talento dei giovani studenti con la creazione di progetti.

Sempre all'interno del Padiglione Becci, durante le due giornate di Salone, sono previsti incontri dedicati al mondo dei sup e dei wing foil. Prevista anche la proiezione del documentario 'Salsedine', sabato alle 19, promosso dai Flag abruzzesi (Costa di Pescara, Costa dei Trabocchi e Costa Blu) nell'ambito del progetto di cooperazione "Patrimonio culturale della Pesca". (ANSA).