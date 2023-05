Porti Adriatico alleati per sviluppo del turismo marittimo

(ANSA) - GENOVA, 05 MAG - I porti che si affacciano sull'Adriatico lanciano l'alleanza per sviluppare con iniziative e politiche congiunte il turismo marittimo. In occasione del primo summit, a Dubrovnik, in coincidenza con l'Adritic sea forum sea forum (crociere, traghetti, vela e yacht) i presidenti delle autorità portuali di quattro Paesi dell'area - Italia, Grecia, Croazia e Montenegro - hanno sottoscritto una dichiarazione di intenti nella quale si impegnano a svolgere iniziative congiunte, individuando insieme punti comuni di collaborazione per la valorizzazione dell'Adriatico.

"Oggi si avvia una collaborazione tra i porti adriatici che rappresenta un tassello importante per l'area e i paesi coinvolti in una chiave di sistema. Importante, a questo riguardo, l'adesione di Espo (l'associazione europea dei porti, ndr), che dà un taglio macro-europeo al progetto - commenta Rodolfo Giampieri, presidente di Assoporti, l'associazione dei porti italiani -. L'Italia si presenta compatta con tutti i presidenti dei porti delle Adsp dell'area adriatica". Al centro del primo incontro il turismo marittimo nell'Adriatico, le opportunità e le sfide, e in particolare la relazione fra porto e città. A firmare la dichiarazione di intenti oltre a Giampieri, il presidente di Espo Zeno D'Agostino, dell'associazione dei porti croati Tomislav Batur, i presidenti dei porti italiani che si affacciano sull'Adriatico e degli scali di Ploce, Split, Rijeka, Igoumenitsa, Zadar, Kotor, Dubrovnik, Sibenik ma l'obiettivo è allargare ancora l'alleanza.

