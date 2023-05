La Molisana acquisisce 15% capitale californiana 'Brami'

(ANSA) - CAMPOBASSO, 05 MAG - Pasta con farina di lupini: è l'ultima novità in casa de 'La Molisana', storico pastificio di Campobasso. Un prodotto dall'elevato valore proteico (21,8g per 100 g di pasta) e ricco di fibre (9,2 g per 100 g di pasta) che non rinuncia alla qualità e alla trafila al bronzo. Intanto La Molisana, oltre ad aver firmato un accordo di produzione in esclusiva per l'azienda californiana 'Brami' ha anche acquisito il 15%, fino a 5,7 milioni di dollari, del suo capitale. "Siamo entusiasti di questa partnership strategica con La Molisana, uno dei principali produttori di pasta al mondo - afferma Aaron Gatti, Ceo di Brami - avremo la possibilità di introdurre negli Stati Uniti una nuova pasta italiana, innovativa, gustosa e accessibile. L' obiettivo è quello di offrire ai nostri consumatori paste a base di farine alternative che non costringano a scegliere tra gusto e benessere ma li garantiscano entrambi. Per Brami l'accordo rappresenta un importante capitolo del progetto di ridefinizione in senso salutistico del cibo italiano all'estero". La Molisana, dunque, conferma la volontà di intercettare e soddisfare i desideri dei consumatori, soprattutto i più giovani, sempre attenti ad osservare uno stile di vita corretto, una dieta sana e bilanciata senza rinunciare al piacere della tavola e del gusto, con un occhio sensibile che guarda alla tutela dell'ambiente. Innovazione e tradizione si confermano pilastri inscindibili su cui fa leva l'azienda di Campobasso. "Una novità assoluta per noi, un mix vincente tra legumi e cereali - commenta Giuseppe Ferro, amministratore delegato della Molisana - la cultura culinaria tradizionale si sta fondendo con le nuove tendenze più attente al benessere e alla salute e noi dobbiamo intercettarle. La prima produzione è già pronta e a TuttoFood avremo la possibilità di farla assaggiare". (ANSA).