Scudetto Napoli: festa anche in sede ritiro Castel di Sangro

(ANSA) - CASTEL DI SANGRO, 04 MAG - Esplode la festa anche a Castel Di Sangro, la cittadina dove i partenopei avevano tenuto il ritiro pre campionato. In piazza bandiere, striscioni e caroselli di auto. Agli azzurri è bastato pareggiare a Udine, perché per la matematica certezza bastava un solo punto contro l'Udinese. E il gol di Osimhen col quale gli uomini di Spalletti hanno risposto a quello di Lovric. Il trofeo arriverà la prossima estate anche a Castel Di Sangro che sta pianificando una serie di eventi per festeggiare la squadra, tra cui il concerto di Gigi D'Alessio.

Festeggia anche il sindaco Angelo Caruso che ha indossato una maglia del Napoli.

Caroselli di auto e festa in piazza anche a Sulmona con la Polizia che sta scortando il locale Napoli club. (ANSA).