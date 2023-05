Giro: Marsilio,evento di portata mondiale per nostro Abruzzo

(ANSA) - PESCARA, 04 MAG - Ad aprire sul mega palco di Piazza della Rinascita la presentazione delle 22 squadre e dei 176 corridori che prenderanno parte al Giro d'Italia è stato il presidente della Regione Marco Marsilio: "Stiamo parlando di uno degli eventi mondiali a livello sportivo più importanti. Far conoscere la nostra meravigliosa regione al mondo intero è il nostro obiettivo e lo facciamo grazie al Giro. Una regione tutta intera dai Trabocchi con la pista ciclabile, a Pescara, al nostro mare di con Vasto e San Salvo e poi ancora Teramo e infine con il tappone appenninico con l'arrivo a Campo Imperatore, le nostre montagne. Per noi è un grande orgoglio aver ospitato la partenza del Giro e dico grazie agli organizzatori per aver scelto la nostra regione per il via al Giro". Presenti questa sera in Piazza della Rinascita oltre seimila persone. (ANSA).