Giro: Ganna, punto alla prima maglia rosa

(ANSA) - PESCARA, 04 MAG - Grande entusiasmo per Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) in piazza della Rinascita a Pescara per la "Team Presentation" delle 22 squadre e dei 176 corridori al via della 106^ edizione del Giro d'Italia di ciclismo: "Facciamo gli scongiuri ma speriamo di iniziare bene e portare a casa la prima maglia rosa. Credo di essere in supporto della squadra ma voglio anche trovare il mio spazio".

Sabato la cronometro sulla Costa dei Trabocchi e Damiano Caruso, l'italiano che parte tra i favoriti al Giro d'Italia ha buone sensazioni e voglia di far bene con la sua formazione Bahrain Victorious: "Mi presento al via con una grande emozione perché partecipare al Giro è sempre un piacere. Abbiamo una squadra attrezzata. Per quanto mi riguarda il pensiero va alle emozioni di due anni fa. Vincere una tappa in montagna sarebbe bello".

Fra i più applauditi anche il britannico Mark Cavendish (Astana Qazaqstan Team): "È sempre bello essere al Giro. Vogliamo fare bene e divertirci". (ANSA).