Giro: ex ct Cassani, Evenepoel e Roglic favoriti

(ANSA) - PESCARA, 04 MAG - "È molto bello partire dall'Abruzzo dove c'è grande calore per il ciclismo e non c'è modo migliore per partire come sarà da una ciclovia". Così l'ex ct azzurro di ciclismo Davide Cassani presente questa sera in piazza della Rinascita a Pescara per la "Team Presentation" delle 22 squadre e dei 176 corridori al via della 106^ edizione del Giro d'Italia di ciclismo. "Non ci sono i primi cinque dello scorso anno ma c'è il Campione del Mondo, c'è Roglic, e tanti altri anche con il nostro Caruso. Evenepoel e Roglic sono però credo i due favoriti numero uno. Dispiace non avere i due abruzzesi come Dario Cataldo che ha avuto un brutto incidente ma si sta riprendendo e dispiace molto anche per Giulio Ciccone (che ha dovuto fare i conti con il Covid) che non aveva mai iniziato così bene la stagione. Avrebbe fatto un grande Giro, favorito anche da questa partenza. La prima vera salita è il Gran Sasso e avrebbe fatto - ha concluso Cassani - sicuramente bene". (ANSA).