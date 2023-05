Giro: Evenepoel, grande piacere essere qui e noi siamo forti

(ANSA) - PESCARA, 04 MAG - "Per me è importante essere al via del Giro d'Italia. Un grande piacere esserci con una formazione così forte come la nostra. Sono molto motivato a fare bene e orgoglioso a guidare una squadra come questa". Così questa sera a Pescara il belga Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), da molti indicato come favorito numero uno per la vittoria del 106^ Giro d'Italia di ciclismo. Evenepoel è la stella della corsa rosa essendosi laureato nel 2022 Campione del Mondo vincendo la prova in linea a Wollongong, in Australia. (ANSA).