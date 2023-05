Un corto sulla Madonna di Pietraquaria, proiezione ad Avezzano

(ANSA) - AVEZZANO, 03 MAG - Oggi alle 17:00 nella Sala Conferenze del Municipio di Avezzano verrà proiettato il cortometraggio "Pietraquaria, patrona del Comune di Avezzano, dall'anno Mille a oggi", documentario storico di Raffaello Di Domenico, risultato di un lungo lavoro di ricerca e confronto documentale su materiale presente negli archivi pubblici e da testimonianze orali. L'architetto Raffaello Di Domenico ha realizzato li cortometraggio, per l'etichetta Velino film, che ricostruisce la storia di Pietraquaria, dall'insediamento in altura nel secolo VI d.C. a oggi.

Sono illustrate le fasi della nascita della contea di Albe, la presenza dell'Imperatore Federico Il a Pietraquaria durante li tentativo svevo di ripristinare l'emissario di Claudio, la Battaglia di Tagliacozzo del 1268 con la conseguente distruzione di Pietraquaria per vendetta di Carlo d'Angiò e poi tre secoli e mezzo di abbandono. Seguono le due Apparizioni della Madonna, avvenute nel 1614 a Pietraquaria. Sono illustrate quindi la lenta e progressiva evoluzione architettonica del santuario, l'arrivo stabile dei frati Cappuccini nel 1878, le donazioni del Principe Alessandro Torlonia, gli ampliamenti degli anni Sessanta del Novecento, la visita di Giovanni Paolo II nel 1985.

Il documentario si conclude con immagini e video su Pietraquaria oggi, gli Ex Voto. (ANSA).