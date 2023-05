Turisti ciclisti tra viaggi e 'Giro', dibattito a Fossacesia

(ANSA) - FOSSACESIA, 03 MAG - Si parlerà di "Turisti ciclisti - la mobilità dolce nell'esperienza dei viaggiatori italiani" domani a Fossacesia (Chieti), nel corso di un evento organizzato da Confcommercio Chieti, al Supporter Deluxe Hotel, in collaborazione con Istituto Nazionale Ricerche Turistiche (Isnart) e Gal Costa dei Trabocchi, con il patrocinio di Enit-Agenzia Nazionale del Turismo. Un momento importante, proprio nei giorni in cui l'Abruzzo si tinge di rosa con la Grande partenza e il passaggio del Giro d'Italia. Con l'occasione saranno presentati in anteprima i risultati della ricerca "Un'estate in rosa: bicicletta e Giro d'Italia nelle vacanze 2023 degli Italiani".

Alle 10.15 registrazione dei partecipanti, alle 10.45 introduzione e saluti del sindaco di Fossacesia Enrico Di Giuseppantonio e del presidente di Confcommercio-Imprese per l'Italia Carlo Sangalli.

Alle 11 la ricerca "Un'estate in rosa" sarà presentata da Flavia Coccia, esperta e docente Treccani Accademia, e Riccardo Grassi, Head of research SWG.

Alle 11.30 dibattito e arricchimento dei dati con i rappresentanti di Enit, Gal Costa dei Trabocchi, Isnart.

Alle 12 domande e richieste di approfondimento, valutazioni e conclusioni con Marisa Tiberio, presidente provinciale di Confcommercio Chieti. Conduce e modera Francesca Monzone, giornalista e storica dello sport. (ANSA).