Geoparco Maiella Unesco, due anni di attività

(ANSA) - SANT'EUFEMIA A MAIELLA, 03 MAG - Pioggia e temperature autunnali non hanno compromesso la giornata celebrativa dell' "Earth Day 2023" organizzata dal Geoparco Maiella Unesco domenica scorsa 30 aprile. Una giornata alla scoperta dei geositi della Maiella Occidentale per celebrare i due anni dal riconoscimento del Parco Nazionale della Maiella come Geoparco Mondiale dell'Unesco. L'escursione sul sentiero Q7 da San Giacomo di Sant'Eufemia a Maiella (Pescara) verso i Geositi di Roccacaramanico è stata condotta dal direttore del Parco, Luciano Di Martino, coordinatore del Comitato Geoparco, insieme ai geologi del comitato Silvano Agostini, Violetta De Luca e Adele Garzarella. L'escursione è stata preceduta da una visita alle installazioni di Fiabosco a Sant'Eufemia.

Al "Museo Etnografico De Giovanni" è stato fatto il punto sui due anni di vita del Geoparco, con gli interventi del sindaco di Sant'Eufemia a Maiella Francesco Crivelli, del presidente del Parco della Maiella Lucio Zazzara e della geologa Adele Garzarella. Con l'occasione sono stati anche consegnati gli attestati ai partecipanti al primo Workshop Geopoint Unesco della Maiella grazie al quale sono stati formati 34 operatori di Geopoint e istituiti 14 Geopoint del Maiella Geopark.

Nella settimana precedente sono state svolte alcune attività con le scuole per celebrare la Giornata Mondiale della Terra. In particolare con i bambini della scuola primaria dell'Istituto comprensivo Pescara 5 si è parlato di impollinatori e delle azioni per aiutarli, ad esempio costruendo alloggi ("bee hotels") con materiali di recupero e naturali. Gli alunni dell'Asilo in natura @scolaria_dac di Pescara hanno svolto attività legate alla terra e agli animali che vivono nel suolo.

(ANSA).