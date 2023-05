Tsa, contributo ministeriale 767mila euro per il 2022

(ANSA) - L'AQUILA, 02 MAG - Ammonta a 767.633 euro il contributo del Ministero della Cultura relativo al 2022 per il Teatro Stabile d'Abruzzo e si tratta della somma più alta di sempre. Lo rende noto lo stesso ente dopo l'arrivo di un messaggio della Direzione generale spettacolo del Mic. Un contributo che tiene conto del consuntivo 2022, un anno che ha visto 57 spettacoli prodotti con 336 giornate recitative e 6.360 giornate lavorative e collaborazioni aperte con 19 compagnie che operano in Abruzzo e numerosi istituti scolastici.

"Un risultato che gratifica il grande lavoro che stiamo svolgendo - dichiara il direttore del Tsa Giorgio Pasotti - e che ci riempie di orgoglio per il riconoscimento della mole di attività con la quale diffondiamo e facciamo crescere la cultura teatrale nel nostro territorio e con la quale riscuotiamo successi in giro per l'Italia e all'estero".

"I tanti spettacoli allestiti - prosegue - la stagione di ospitalità che ha visto terminare tutti i posti disponibili per tutte le date nel giro di due ore, il progetto artistico che prevede un continuo confronto con compagnie e operatori abruzzesi sostenendo le produzioni più innovative ed interessanti, la qualità degli artisti scritturati che diventano testimonial di un mondo, quale lo spettacolo dal vivo, che nel dopo pandemia cerca la strada per ritornare alla piena occupazione, vertici amministrativi attenti e uno staff preparato e pieno di entusiasmo, ai quali va il mio ringraziamento, sono i componenti del percorso che abbiamo intrapreso e che comincia a dare buoni frutti rendendo il nostro Stabile anche un punto di riferimento per tanti importanti attori che vogliono collaborare con noi".

"Il nostro ringraziamento va al ministero della Cultura - sottolinea il presidente del Tsa Pietrangelo Buttafuoco - che ha verificato, approvato e premiato, il lavoro che l'ente teatrale regionale ha impostato nel territorio regionale, nazionale e con progetti che ci hanno visto protagonisti anche nella vita culturale delle comunità italiane all'estero. Una attività che ci possiamo permettere grazie anche al sostegno fermo della Regione Abruzzo e del Comune dell'Aquila, soci fondatori del Tsa che contribuiscono alla solidità del bilancio". (ANSA).