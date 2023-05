Stefania Rocca protagonista del nuovo film di Della Sciucca

(ANSA) - PESCARA, 02 MAG - Sarà Stefania Rocca la protagonista della prossima 'pellicola' di Glauco Della Sciucca che, dopo il debutto da sceneggiatore e regista a Londra, nel 2018, con il lungometraggio 'Humanism! A New Comedy', torna al grande schermo con un film breve destinato a candidarsi alle Selezioni ufficiali per la Biennale di Venezia 2023.

Il corto - con set al via il 12 maggio - è prodotto dalla britannica Hoffman, Barney & Foscari (Hbf), fondata dallo stesso Della Sciucca insieme a Luca Bombassei (azionista, con la famiglia, di Brembo Spa), Chicca Olivetti e Sir Michael Lindsay-Hogg, storico regista dei Beatles (un titolo per tutti, il film "Let it Be").

"Nel mondo mio interiore", questo il titolo del film che sarà interpretato dall'attrice torinese ("Viola", "Nirvana", "Il Talento di Mr. Ripley", "L'amore è eterno finché dura"), vede la collaborazione, tra gli altri, di SpazioDiPaolo e Fondazione Pescarabruzzo, dato che la location principale sarà in Abruzzo.

Parte della postproduzione sarà a Napoli, in collaborazione con FilmitPro e Peppe Zarbo, attore e produttore per StudioYuBaba.

Scritto, diretto e recitato in italiano con sottotitoli in inglese, si tratta di "un lavoro dal tenore creativo slegato dalle mode e a suo modo politico, ma nell'accezione più concettuale e filosofica possibile" spiega Della Sciucca, reduce dal debutto della rivista d'arte e cultura da lui fondata con Mario Di Paolo "Retrospective", presentata a Londra lo scorso 22 marzo in una delle librerie Waterstones (con un reading dell'attore britannico Sam Hoare).

Il film sosterrà ufficialmente, come quasi tutti i progetti di Hbf, la campagna "Meat Free Monday" lanciata da Stella, Mary e Paul McCartney della quale Glauco Della Sciucca, insieme tra gli altri a Ringo Starr e Tom Hanks, è supporter. (ANSA).