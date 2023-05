Parcheggiatori abusivi in centro Pescara, arrestati

(ANSA) - PESCARA, 02 MAG - Sono stati sorpresi a pretendere soldi in cambio di un posto per il parcheggio, occupato abusivamente, ma sono stati individuati ad arrestati per tentata estorsione dagli agenti della Squadra Volante: protagonisti dell'episodio due romeni, di 32 e 34 anni, che nella giornata del primo maggio si erano improvvisati parcheggiatori abusivi, assumendo, in più occasioni, atteggiamenti minacciosi nei confronti degli automobilisti.

Nel pomeriggio di ieri è stato coinvolto, suo malgrado, un giovane che, nel tentativo di parcheggiare nei pressi dell'area di risulta, è stato avvicinato dai due che pretendevano dalla stesso denaro per ottenere il posto libero presidiato abusivamente. Al rifiuto del giovane, i parcheggiatori abusivi, avvicinandosi con fare intimidatorio, lo minacciavano e successivamente uno dei due colpiva con un pugno la vettura.

Sul posto giungeva una pattuglia, i cui operatori provvedevano immediatamente a bloccare i due uomini. Alla richiesta di fornire i documenti di identità per la necessaria identificazione, le due persone controllate assumevano un atteggiamento insofferente: una volta identificati e condotti in in Questura è stato scopertto che entrambi avevano numerosi precedenti di polizia. Si procedeva pertanto all'arresto di entrambi per tentata estorsione ai danni dell'automobilista.

