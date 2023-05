(ANSA) - L'AQUILA, 02 MAG - Nasce un patto industriale tra la Marsica e il Congo per lo sviluppo del settore dell'autotrasporto nell'Africa centrale, grazie al gruppo Silver e Sts, che operano nel nucleo industriale di Avezzano nella produzione di allestimenti e service per i veicoli industriali. Questa mattina l'ambasciatore della Repubblica Democratica del Congo, Paul Emile Tshinga Ahuka, è stato ospite della società marsicana, accolto dal direttore generale del gruppo Silver, Luigi Silvestri. Dopo la visita degli stabilimenti si è tenuto il meeting "Opportunità Silver in Congo" al quale hanno preso parte, oltre all'ambasciatore e alla delegazione congolese, il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, il sindaco di Avezzano, Gianni Di Pangrazio, l'assessore regionale Mario Quaglieri, il consigliere regionale Massimo Verrecchia e tutti i presidenti delle associazioni di categoria della provincia dell'Aquila.

"La nostra è un'azienda presente da anni nel territorio che punta però da sempre anche oltre i confini, - ha spiegato Silvestri - questo confronto con la Repubblica Democratica del Congo, e con i suoi rappresentanti in Italia, è fondamentale per aprire delle nuove opportunità di sviluppo". (ANSA).