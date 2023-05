Morto il giornalista e fotografo Carella, fondò la rivista Vario

(ANSA) - PESCARA, 02 MAG - L'Ordine dei Giornalisti d'Abruzzo esprime profondo cordoglio per la morte di Claudio Carella, giornalista, fotografo ed editore. "Al figlio Andrea, nostro collega, e alla famiglia va l'abbraccio affettuoso di tutto il consiglio dell'Ordine dei giornalisti". "Con la sua opera Claudio ha saputo innovare con grande acume professionale uno dei settori più difficili del giornalismo, quello dei periodici, fondando la prestigiosa rivista 'Vario'".

Claudio Carella, ricorda l'Ordine, aveva collaborato con il quotidiano "Il Tempo" ed era stato anche consigliere dell'Ordine dei Giornalisti d'Abruzzo. Con questa veste aveva contribuito nel 2004 a trasferire l'Ordine - che per oltre vent'anni era stato ospitato nel Consiglio regionale d' Abruzzo - in una sede autonoma al centro dell'Aquila.

Nel 2018, per i trent'anni di 'Vario', sul sito internet della rivista i lettori trovarono questo testo: "Non amo le ricorrenze, le celebrazioni e tanto meno la retorica. Ma per i miei trent'anni di vita non potevo far finta di niente anche perché è un traguardo che accende l'orgoglio e la voglia di andare avanti. Ricordo ancora quei caldi giorni del giugno 1988 quando debuttai in edicola con la mia copertina patinata e con la determinazione di non sfigurare nella forma e nei contenuti rispetto alle grandi riviste nazionali. E ricordo lo sguardo sorpreso e incuriosito dei primi lettori soffermarsi sul mio nome: Vario, semplice e diretto per esprimere la volontà di rappresentare l'universo abruzzese a trecentosessanta gradi, fuori da schemi, stereotipi e luoghi comuni dell'abruzzesità". E poi il confronto con il passato, quando, nell'88, appunto "le tecnologie di stampa erano, praticamente, ancora quelle inventate da Gutenberg; fuori casa si poteva telefonare, ma solo con il gettone dalla cabina telefonica, Internet era un termine conosciuto solo dagli addetti ai lavori". (ANSA).