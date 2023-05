Festiv'alba, 33 spettacoli in sei paesi fra vette e archeologia

(ANSA) - MASSA D'ALBE, 02 MAG - Saranno 33 gli spettacoli dal vivo, musicali e teatrali di Festiv'Alba 2023, con appuntamenti in sei Comuni, tutti in provincia dell'Aquila: Massa d'Albe, Magliano de' Marsi, Avezzano, Ovindoli, Rocca di Mezzo, Rocca di Cambio. Un programma artistico divulgato dall'associazione organizzatrice Harmonia Novissima, finalizzato al rilancio e alla valorizzazione delle bellezze archeologiche, paesaggistiche e storiche del territorio, oltre che a una strategia di sviluppo locale e di turismo culturale e sostenibile. Opera lirica, teatro antico e moderno, concerti sinfonici, pop e rock, concerti in natura e alta quota, musica classica e antica. Il tutto in scenari da favola: anfiteatro romano di Alba Fucens (I secolo dopo Cristo), chiese e abbazie medievali di San Pietro Alba Fucens (XII secolo), Santa Maria in valle Porclaneta di Rosciolo (XI secolo), Santa Lucia a Rocca di Cambio (XIV sec.).

Gli appuntamenti andranno da giovedì 29 giugno a venerdì 18 agosto. L'edizione 2023 comprenderà: dodici serate consecutive nell'anfiteatro romano di Alba Fucens, con appuntamenti tra musica (Pfm, Jan Garbarek, Mannnarino) e teatro (tra gli altri Giuliana De Sio, Alessandro Haber, Paola Quattrini, Laura Morante). Con omaggi alla musica classica (La Traviata di Giuseppe Verdi e la Nona Sinfonia di Beethoven). A questo si aggiungono sedici concerti di musica antica nelle chiese e abbazie medievali, quattro concerti nell'anfiteatro rurale a Ovindoli e un evento in quota sui piani di Pezza.

Il cartellone abbraccia vari generi artistici, dove il prestigio del repertorio si sposa con la pluralità dell'offerta stilistica, anche con l'obiettivo di creare una proposta attrattiva per i flussi turistici. Per il programma completo www.festivalba.it. (ANSA).