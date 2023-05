Consiglio Abruzzo:Paolucci,grazie a noi 5mln caro bollette

(ANSA) - L'AQUILA, 02 MAG - "Grazie a noi ripristinati i 5 milioni di euro di sostegni a famiglie e imprese per il caro energia: la maggioranza ci ha dato ascolto e per questo ringrazio il presidente Marsilio e il presidente Sospiri. Sono stati ripristinati i 5 milioni di euro di ristori e sostegni destinati a famiglie e imprese, che erano stati cancellati per pagarci i debiti della sanità. Grazie a un emendamento proposto da noi i fondi saranno ripristinati e oggi in Consiglio il centrosinistra ha votato l'emendamento insieme alle altre forze politiche". Così il capogruppo Pd, Silvio Paolucci proponente l'emendamento, con i consiglieri del centrosinistra Dino Pepe, Antonio Blasioli, Pierpaolo Pietrucci, Americo Di Benedetto, Marianna Scoccia e Sandro Mariani, sul ripristino dei 5 milioni di euro a sostegno delle famiglie per il caro bollette, in seguito ad un emendamento sostenuto dalle opposizioni di centrosinistra.

"Un voto che ha restituito giustizia a risorse che la Regione doverosamente doveva stanziare per sostenere la comunità in balia dei rincari dell'energia e di quelli generati dall'inflazione che ad aprile ha toccato l'8.3 per cento - rimarcano -. Giustizia che come Pd, Abruzzo in Comune, Gruppo Misto e Legnini Presidente insieme ai colleghi del Movimento 5 stelle, avevamo chiesto facendo la voce grossa, perché l'istanza venisse considerata e non cancellata come il centrodestra si apprestava a fare. Il meccanismo proposto nel testo dell'emendamento è l'iscrizione delle risorse in un Fondo per il sostegno alle famiglie in situazioni di disagio economico, con una dotazione complessiva pari a euro 5.000.000. Vogliamo considerarla una cifra di partenza, a cui si deve arrivare con poste certe, per questo veglieremo affinché il provvedimento trovi copertura attraverso i tre canali possibili proposti: le risorse derivanti dall'accertamento delle maggiori entrate tributarie ed extratributarie; i trasferimenti erariali compensativi per l'esercizio 2023 e le maggiori stime di entrata disponibili. Una novità che dimostra che la possibilità dei sostegni c'era e che la scelta di toglierli, che qualcuno cercava di far passare come necessaria e imposta dal Governo per ripianare i debiti della sanità finalmente ammessi, era invece politica, perché decisa sui tavoli della Conferenza Stato-Regioni. Incassiamo un passo avanti, ma terremo altissima la guardia perché i fondi arrivino agli abruzzesi per davvero, in quanto necessari a restituire un minimo di potere di acquisto a redditi erosi da aumenti e inflazione". (ANSA).