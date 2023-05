Consiglio Abruzzo:M5S,Marsilio non convince su caro bollette

(ANSA) - L'AQUILA, 02 MAG - "L'impegno della Giunta regionale di ripristinare il fondo da 5 milioni per contrastare il caro energia non convince il M5S. Monitoreremo con costanza che l'impegno sia mantenuto, troppe volte hanno tradito la fiducia degli abruzzesi". Così il vicepresidente del Consiglio regionale, Domenico Pettinari, consigliere pentastellato, sull'emendamento approvato oggi dal Consiglio che ripristina i 5 milioni di euro a sostengo delle famiglie per il caro bollette.

Nelle ultime sedute del Consiglio regionale, Pettinari ha svolto il ruolo di Capogruppo causa l'assenza per motivi di salute di Francesco Taglieri. "Un'occasione persa, l'ennesima, per questa maggioranza di centrodestra di mandare un forte segnale di vicinanza agli abruzzesi. Oggi dopo la nostra battaglia per ripristinare il fondo da 5 milioni di euro, che era stato sottratto con un colpo di mano dall'emendamento del presidente Marsilio e del consigliere Verrecchia, abbiamo visto un timido segnale dalla maggioranza di centrodestra che, solo grazie alle nostre insistenze, ha presentato un nuovo emendamento programmatico che impegna l'Ente, nell'arco di un mese, a trovare nuova copertura per il fondo. Dispiace dover constatare, però, che nel mentre non hanno esitato a trovare nuove risorse per elargire in modo discrezionale fondi a pioggia. La verità è che ancora una volta non sono stati in grado di dare quella risposta chiara e concreta che l'Abruzzo aspetta da tempo". (ANSA).