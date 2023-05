Consiglio Abruzzo, la settimana politica all'Emiciclo

(ANSA) - L'AQUILA, 02 MAG - La settimana politica all'Emiciclo si apre con la seduta della Commissione Bilancio del Consiglio regionale d'Abruzzo oggi all'Aquila alle ore 10:30, con i seguenti provvedimenti all'ordine del giorno: "Norme in materia di Polizia Amministrativa Locale e modifiche alle leggi regionali 18/2001, 40/2010, e 68/2012" (audizioni: Assessore regionale Lavoro, Formazione professionale, Istruzione, Ricerca e università, Politiche sociali, Enti locali e Polizia locale e del Direttore Dipartimento Presidenza della Regione Abruzzo); "Riordino del Comparto della committenza della Regione Abruzzo"; "Norme in materia di superamento delle Comunità Montane e disciplina dell'esercizio associato delle funzioni nei Comuni Montani". Alle ore 14, nell'Aula Spagnoli, si riunirà il Consiglio regionale.

Giovedì 4 maggio alle ore 10 è in programma la seduta della Commissione di Vigilanza con due punti all'ordine del giorno: l'approfondimento riguardo l'erogazione dei finanziamenti a sostegno dei centri antiviolenza operanti nella Regione Abruzzo e le problematiche inerenti il diritto allo studio - presentazione relazione finale dei lavori.

Alle 12:30 è prevista la seduta della Commissione Territorio che esaminerà il progetto di legge "Nuova legge urbanistica del territorio"; in programma le seguenti audizioni: Ance Abruzzo, Upi Abruzzo, Uncem Abruzzo, Unitel Abruzzo, Ordine Geologi Regione Abruzzo, Confindustria Abruzzo, Confapi Abruzzo, Confartigianato Abruzzo, Cna Abruzzo, Confcommercio Abruzzo, Confesercenti Abruzzo, Confagricoltura Abruzzo, Cgil Abruzzo, Cisl Abruzzo, Uil Abruzzo. (ANSA).