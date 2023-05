Primo maggio: Molise, eventi annullati per il maltempo

(ANSA) - CAMPOBASSO, 01 MAG - Primo maggio rovinato dal maltempo in tutto il Molise: pioggia e temperature più invernali che primaverili hanno indotto molti a restare a casa o a optare per pranzi in ristoranti e agriturismi. Tanti gli eventi in programma oggi cancellati o rinviati ai prossimi giorni. Anche i sindacati non hanno previsto iniziative di piazza.

Una delegazione di Cgil, Cisl e Uil si è recata all'evento di Potenza che è stata scelta come città simbolo della difficile situazione che vive il meridione in termini di occupazione e spopolamento e "per rilanciare una nuova stagione di crescita e di sviluppo per il Sud".

Un'altra rappresentanza regionale della Cgil, si è invece recata a Fossacesia in Abruzzo dove, a cura del segretario della Camera del lavoro di Chieti, Franco Spina, è stato organizzato un momento di confronto su materie come il precariato.

A Campobasso invece la diocesi in occasione della Festa del lavoro ha tenuto ieri sera una veglia di preghiera nella chiesetta della Carità, in via Garibaldi. Il tema è stato quello suggerito dalle Cei: "Giovani e lavoro, per nutrire la speranza". "Si tratta di mettere al centro della preghiera - hanno spiegato dalla diocesi - il dramma dei nostri giovani che con fatica cercano di entrare nel mondo del lavoro". (ANSA).