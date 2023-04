Sindaco dona bandiera L'Aquila a comandante scuola Gdf

(ANSA) - L'AQUILA, 29 APR - "La Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza, che quest'anno compie cento anni dalla sua istituzione, è parte integrante della nostra città, del suo tessuto economico e produttivo e rappresenta un punto di riferimento per la comunità aquilana".

Queste le parole del sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, che ha donato al comandante della scuola, Il generale di divisione Cristiano Zaccagnini, la bandiera civica recante i colori nero e verde - recante al centro lo stemma e il motto Immota Manet- in occasione dei 30 anni dal suo insediamento nel capoluogo d'Abruzzo.

Un momento solenne nella giornata in cui il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha partecipato alla cerimonia del giuramento degli oltre mille allievi del 94/o corso 'Dodecanneso II'.

"La partecipazione del capo dello Stato e di alcune delle più alte autorità istituzionali della nazione, del Comandante generale delle Fiamme Gialle, il generale di corpo d'armata Giuseppe Zafarana, del cardinale Giuseppe Petrocchi, nostro arcivescovo, a questa giornata di grande festa testimonia la profonda valenza di una Istituzione pienamente integrata nel contesto sociale dell'intero territorio. Un luogo che ha aperto le porte nei momenti più duri e drammatici della nostra storia contemporanea, mutando la sua funzione a seconda delle necessità: da centro nevralgico per il coordinamento delle operazioni di soccorso e assistenza nel post sisma 2009 a sede dei funerali di Stato per le vittime del terremoto e del G8 sino a rifugio per cittadini sfollati, che negli alloggi di Coppito hanno trovato ricovero per lungo tempo".

"Il tutto tenendo fede al motto del Corpo - Nec Recisa Recedit-Neanche spezzata retrocede - continuando a essere, allora come oggi, un presidio in cui si mescolano cultura della legalità, della sicurezza e della formazione di migliaia di giovani come le ragazze e i ragazzi protagonisti del giuramento odierno ai quali auguro un brillante percorso di carriera e ricordo che L'Aquila è sarà sempre anche la loro casa". (ANSA).