Provincia Pescara, al via Cammino Turistico Religioso

(ANSA) - PESCARA, 29 APR - Al via il Cammino Turistico Religioso della Provincia di Pescara per la valorizzare degli edifici clericali esistenti, la loro bellezza e per la valorizzazione di due percorsi turistici dell'area Vestina e della Val Pescara con i seguenti comuni coinvolti: Montesilvano, Spoltore, Pianella, Città Sant'Angelo, Cepagatti, Civitaquana, Catignano, Loreto Aprutino, Montebello di Bertona, Penne, Villa Celiera, Civitella Casanova, Collecorvino, Farindola, Moscufo, Pescara, Alanno, Cugnoli, Castiglione a Casauria, Pescosansonesco, Torre de' Passeri e Vicoli.

"L'iniziativa - ha spiegato il presidente della Provincia di Pescara e sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis - è nata dopo una interlocuzione con il consigliere provinciale Davide Berardinucci che mi ha prospettato una bella possibilità, ovvero quella di valorizzare la nostra provincia grazie alla valorizzazione degli edifici religiosi. Questa iniziativa ha visto protagonista la Diocesi Pescara-Penne e c'è stata una unità di intenti per concretizzare il percorso tramite la presentazione di alcuni edifici religiosi che si trovano in due aree specifiche che sono quelle della Val Pescara e quelle dell'area Vestina. Il progetto non prevede solo la presentazione di un percorso, ma anche un aiuto concreto da dare ai turisti e che prevede sul sito della Provincia di Pescara di un'area speciale dove verranno riportate le notizie sulle chiese ed edifici religiosi. Le chiese per altro verranno dotate di un Qr Code che che permetterà al turista di avere le notizie storiche sulla chiesa e informazioni utili a chi ama questo tipo di turismo che è sempre più da promuovere grazie ad una potenzialità che abbiamo anche sotto l'aspetto degli edifici religiosi".

Il responsabile del Turismo della Diocesi di Pescara-Penne Don Luca Di Domizio ha accolto con "entusiasmo la proposta della Provincia e in particolare la premura che il consigliere provinciale Berardinucci ha avuto nel voler dare interesse e valore alle strutture ecclesiali che abbiamo nel pescarese.

Valorizzare questi edifici significa dare valore all'aspetto religioso, culturale e architettonico di ogni sito e questo è proprio il motivo che ci ha spinto a collaborare a questa iniziativa". (ANSA).