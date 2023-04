Premio Fidas 'Isabella Sturvi' alla giornalista Marcattili

(ANSA) - PESCARA, 29 APR - La giornalista teramana Veronica Marcattili ha vinto la 13/maI edizione del premio giornalistico nazionale Fidas "Isabella Sturvi". La consegna del riconoscimento è avvenuta ieri, venerdì 28 aprile, nel corso del 61/mo Congresso Nazionale Fidas, che si è svolto all'hotel Best Western Plus Universo di Roma. La giuria ha selezionato i migliori articoli delle tre sezioni in cui il premio è suddiviso: Nazionale, Locale ed Emergenti. Veronica Marcattili è risultata vincitrice della sezione Locale per l'articolo pubblicato sul quotidiano Il Centro dal titolo "Io salvato dalle trasfusioni, invito tutti a donare il sangue".

Nel servizio, Marcattili ha racconto la storia del direttore dell'Adsu Teramo, Fabrizio Cantarelli, che in attesa di trapianto è stato salvato dalle trasfusioni. La vincitrice della sezione Nazionale è la giornalista Vera Risi della testata Rewriters.it, mentre per la sezione Emergenti (dedicata agli under 35) si è aggiudicato il primo premio Andrea Ceredani della testata Toscana Oggi.

Per la Fidas Teramo è "motivo di orgoglio poter celebrare la seconda vittoria nel premio 'Isabella Sturvi', dopo quella della giornalista Antonella Formisani nel 2021. Segno del costante lavoro di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul tema della donazione di sangue da parte dell'associazione teramana - si legge in una nota - come dimostrato anche dal primo premio nel concorso nazionale Fidas 'A scuola di dono' ottenuto nel 2022 dalla scuola primaria Teramo Cona dell'I.C. 'Falcone e Borsellino'". (ANSA).