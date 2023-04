Giurano davanti a Mattarella 1.175 allievi marescialli Gdf

(ANSA) - ROMA, 29 APR - Davanti al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, 1.175 allievi marescialli della Guardia di Finanza frequentatori del 94esimo corso hanno giurato fedeltà alla Repubblica.

La cerimonia, che segna il primo traguardo raggiunto dai giovani frequentatori del corso per ispettori che il 19 febbraio hanno iniziato il loro percorso formativo, si è svolta nella Scuola ispettori e sovrintendenti della Gdf all'Aquila alla presenza di diverse autorità tra le quali il vice presidente del Senato Maurizio Gasparri, il vice ministro dell'Economia Maurizio Leo, i ministri dell'Interno Matteo Piantedosi e della Cultura Gennaro Sangiuliano ed il Comandante generale della Guardia di Finanza Giuseppe Zafarana.

Nel suo intervento, il comandante della scuola Cristiano Zaccagnini ha ricordato agli allievi che con il giuramento ci si impegna solennemente "ad operare per l'assolvimento dei compiti istituzionali, con assoluta fedeltà alle istituzioni repubblicane". Zafarana ha invece sottolineato come la presenza del presidente della Repubblica costituisca un "dono" per la Scuola e soprattutto per gli allievi che, in un giorno così importante, hanno avuto la possibilità di ammirare nel capo dello Stato "l'espressione più alta e luminosa dello spirito di servizio, del senso del dovere e dell'amor di patria", valori che costituiranno la guida quando "le inevitabili avversità di domani, le ineluttabili ingiurie del tempo e gli umani momenti di sconforto" li metteranno alla prova. (ANSA).