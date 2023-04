Gdf: Pettinari, onore partecipare a cerimonia giuramento

(ANSA) - L'AQUILA, 29 APR - "E' stato per me un onore partecipare all'illustre cerimonia che, tra l'altro, ha celebrato il centesimo anniversario della fondazione della scuola, e il trentennale dell'insediamento dell'Istituto nel capoluogo di regione". Lo ha dichiarato il vicepresidente Domenico Pettinari che ha partecipato in rappresentanza del Consiglio regionale alla cerimonia di giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana dei 1.175 allievi marescialli del 94/o corso "Dodecaneso II" della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza all'Aquila.

"La Guardia di Finanza - ha aggiunto Pettinari - è un punto di riferimento per chi si batte in favore della legalità e del rispetto delle nostre leggi. La scuola ha l'onere e l'onore di formare i ragazzi e le ragazze della prima linea del contrasto della criminalità attingendo a quei valori e principi che sono il faro luminoso del Paese che vogliamo. Un Paese giusto, equo, solidale dove parole come giustizia e onestà sono fondamenta imprescindibili per la crescita sociale, economica e culturale dei cittadini. Auguro ai giovani allievi un buon lavoro sulla via dell'onore". (ANSA).