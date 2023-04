Sisma: Pietrucci (Pd), Castelli riconosca Legnini

(ANSA) - L'AQUILA, 28 APR - "Il commissario per la ricostruzione sisma Centro Italia Castelli riconosca il lavoro fatto da Legnini e si impegni seriamente invece di fare passerelle". Così il consigliere regionale del Pd Pierpaolo Pietrucci, attacca il commissario per la ricostruzione sisma del centro Italia, Dario Castelli, in difesa del suo predecessore, Giovanni Legnini. "Negli ultimi periodi il tono ed i contenuti delle dichiarazioni del Commissario Castelli, hanno destato un certo disappunto.

L'enfasi con cui Castelli, immotivatamente ed ingiustamente, si descrive quale fautore degli obiettivi raggiunti, nel processo di ricostruzione post-sisma, appare del tutto fuori luogo - si legge nella nota di Pietrucci, che in consiglio regionale ha sostituito, come primo dei non eletti, proprio Legnini nominato commissario -. Il problema non è tanto la forma quanto la sostanza di un ragionamento che manca di riscontro ed offende l'enorme oper, posta in campo dalla precedente Struttura Commissariale. Siamo di fronte ad un eccesso di protagonismo che, col tempo, rischia di sfociare nella assoluta mistificazione dei fatti. Ed è proprio sui fatti che è necessario ricondurre l'attenzione, anche per richiamare il Commissario Castelli alla responsabilità di un ruolo che confligge con lo sterile vernissage promozionale. Meno incenso e più impegno, per essere chiari.

Qualche numero può essere di aiuto per ristabilire il dovuto equilibrio, partendo da un principio incontrovertibile: l'attuale Governo non ha pressoché assegnato fondi a favore della ricostruzione, limitandosi ad una spenta e ordinaria amministrazione anche sul fronte dei provvedimenti", ha concluso Pietrucci. (ANSA).