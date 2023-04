Pnrr:in Abruzzo 700 mln misura B programma 'Next Appennino'

(ANSA) - L'AQUILA, 28 APR - Per il rilancio economico e sociale delle aree colpite dal terremoto del 2009 e da quelli del 2016 e 2017, attraverso il fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) - precisamente la macro misura B del programma "Next Appennino" - il sistema delle imprese e degli investimenti economici e sociali sarà finanziato per 700 milioni di euro, di cui 378 destinati al sostegno agli investimenti, 180 a turismo, cultura, sport e inclusione, 60 alla valorizzazione dell'ambiente, economia circolare e ciclo delle macerie, 82 a centri di ricerca per l'innovazione per complessivi 2.541 progetti presentati con richieste di agevolazioni pari a circa 1,5 miliardi di euro capaci di generare investimenti complessivi per oltre 2,3 miliardi di euro. Tra i progetti presentati, 744 hanno riguardato l'avvio di nuove micro e piccole imprese per il 79,3% nel cratere sisma 2016 e per il restante 22,7% nel cratere sisma 2009.

È la fotografia scattata questa mattina in occasione del convegno "Le aree del sisma alla prova del Pnrr", organizzato e promosso dal Comune dell'Aquila al quale, moderati dal vice direttore del Tg2 Maria Antonietta Spadorcia sono intervenuti il sottosegretario al ministero delle Imprese e del Made in Italy, Fausta Bergamotto, il sindaco, Pierluigi Biondi, il presidente della Regione, Marco Marsilio, il commissario sisma 2016 Guido Castelli, rappresentanti di Invitalia, Abi e Unioncamere, e che si sarebbe dovuto concludere con l'intervento del ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, trattenuto a Roma per i lavori parlamentari. "Questa giornata è la tappa intermedia di quel percorso avviato con la presentazione delle opportunità dei bandi di questo grande progetto. Una programmazione che arrivava a valle di un intenso lavoro di confronto con il commissario, il presidente Marsilio e tutti gli altri attori istituzionali. Oggi raccogliamo i risultati e la risposta ai bandi è segno di una grande vivacità del tessuto produttivo, di una grande voglia di nuovi insediamenti, di rinnovamento e consolidamento delle aziende. Stiamo lavorando per accompagnare questo processo garantendo una capacità della Pubblica amministrazione di essere efficace ed efficiente", ha commentato il sindaco Biondi, "ringrazio tutti i partecipanti al convegno - gremito di rappresentanti di tutte le categorie - alla moderatrice Spadorcia e a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell'iniziativa, tra cui il consigliere comunale con delega al sostegno alle imprese del cratere sismico 2009 Livio Vittorini".

