Pnrr:Biondi,200 milioni a L'Aquila,prima importante risposta

(ANSA) - L'AQUILA, 28 APR - "I 200 milioni di euro per L'Aquila del Pnrr e del fondo sono un prima importante risposta". Così il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi, a margine del convegno "Le aree sisma alla prova del Pnrr", promosso dal Comune dell'Aquila e in corso nel capoluogo regionale. "Inoltre, abbiamo fatto un test molto importante per il territorio che ha risposto in maniera eccellente complessivamente ai 600 milioni messi a bando per la misura B del fondo complementare cioè per il sistema delle attività produttive. Ci sono state richieste per due miliardi e 400 milioni, segno di un tessuto produttivo che vuole ancora investire e vuole rinnovarsi e consolidarsi" ha concluso il sindaco dell'Aquila. (ANSA).