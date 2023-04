Pnrr:Bergamotto,riscuotere risorse, mettere a terra progetti

(ANSA) - L'AQUILA, 28 APR - "Siamo tutti chiamati a un'azione di responsabilità a partire dal livello nazionale e dobbiamo chiaramente, ora che i nodi vengono al pettine, necessariamente riscuotere le risorse però mettendo a terra i progetti e questa è una cosa che deve essere fatta e va fatta". Così il sottosegretario al ministero delle Imprese e del made in Italy, l'aquilana Fausta Bergamotto, a margine del convegno "Le aree sisma alla prova del Pnrr", promosso dal Comune dell'Aquila e in corso nel capoluogo regionale. "Non è facile e anche abbastanza complicato, ma dobbiamo farcela - ha proseguito Bergamotto - Non possiamo perdere questa occasione. Per quanto riguarda, invece, le aree del sisma e il decreto sisma è già intervenuta una forte semplificazione sulle procedure quindi equiparando le procedure Pnrr anche alla ricostruzione nelle aree legate al sisma, ieri c'è stata una cabina di regia che ha stanziato dei fondi importanti a valere sul fondo complementare che sbloccano tanti progetti e circa 67 milioni per l'Abruzzo. C'è qualche cosa di consistente anche per la città dell'Aquila e di questo si parlerà nel convegno". (ANSA).