Pnrr, Marsilio, ok graduatorie, sbloccati 70 milioni per Abruzzo

(ANSA) - L'AQUILA, 28 APR - "Finalmente abbiamo avuto le prime graduatorie utili e presto ne usciranno le altre, peraltro quelle che impattano di più sull'Abruzzo. Ieri nella cabina di coordinamento sono stati sbloccati dalla nostra Regione quasi 70 milioni di euro oltre ad aver portato al Comune dell'Aquila, come soggetto attuatore, il compito di realizzare la Scuola nazionale dell'Amministrazione, una scelta anche questa di buon senso". Così il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, a margine del convegno "Le aree sisma alla prova del Pnrr", promosso dal Comune dell'Aquila e in corso nel capoluogo regionale.

"Il Comune dell'Aquila - ha proseguito Marsilio - ha dimostrato di saper fare le cose. Era necessario dare una spinta, la spinta giusta a questo progetto a cui stiamo lavorando da un paio d'anni e che adesso vede finalmente il suo primo anno accademico, presentato già in occasione della ricorrenza del sisma del 6 aprile, quindi ci sono notizie importanti per il territorio. Questo convegno è l'occasione giusta per far conoscere a tutta la città e a tutto il territorio del cratere e all'intera regione qual è lo stato dell'arte e le ulteriori opportunità che si creano, di crescita e di sviluppo economico". (ANSA).