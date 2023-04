Pnrr: B.Mattarella, in Abruzzo risposta vivace imprenditoria

(ANSA) - L'AQUILA, 28 APR - "La nostra Agenzia è da tempo impegnata in Abruzzo e la risposta molto vivace e reattiva alle misure introdotte dal Piano Complementare conferma l'interesse degli imprenditori a voler investire nelle aree interessate dal sisma, la vitalità del territorio e la volontà di cogliere ogni opportunità di crescita del sistema produttivo locale, in un'ottica di trasformazione digitale ed ecologica, di sostenibilità ambientale, di economia circolare". Così Bernardo Mattarella, amministratore delegato di Invitalia, intervenendo al convegno "Le aree sisma alla prova del Pnrr", promosso dal Comune dell'Aquila, che si è svolto nel capoluogo regionale.

"Nell'ambito di NextAppennino Invitalia è stata individuata come soggetto delegato alla realizzazione della macro-misura B 'Rilancio economico e sociale' del Pnc al Pnrr, con una dotazione finanziaria pari a 438 milioni di euro. Gli interventi previsti hanno l'obiettivo del rafforzamento delle condizioni socioeconomiche, della rigenerazione del tessuto urbano, della promozione della residenzialità e della creazione di soluzioni innovative per favorire la transizione ecologica e digitale - ha concluso Mattarella. (ANSA).