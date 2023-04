Musica: gran finale stagione 'Barattelli' con trio Doctor 3'

(ANSA) - L'AQUILA, 28 APR - Giunge al termine la 77ma stagione della Società Aquilana dei Concerti "B. Barattelli" che ha fatto registrare uno straordinario successo di pubblico e che ha visto esibirsi nel capoluogo grandi interpreti del panorama internazionale e nuove proposte che hanno coinvolto anche numerosi giovani musicisti abruzzesi. L'ultimo evento del cartellone è in programma domenica 30 aprile, all'Auditorium del Parco con inizio alle ore 18 e vuole onorare la Giornata Internazionale del Jazz, promossa dall'Unesco dal 2011 con il concerto dei Doctor 3, gruppo formato da tre straordinari musicisti italiani: il pianista Danilo Rea, il contrabbassista Enzo Pietropaoli e il batterista Fabrizio Sferra. Un grande successo di critica e di pubblico accompagna il Doctor 3 sin dall'esordio: i loro cd ottengono numerosi premi e i numerosi concerti in Italia e all'estero li hanno resi estremamente noti.

Nonostante una breve paura fra il 2009 e il 2014 Danilo Rea, Enzo Pietropaoli e Fabrizio Sferra, decidono di ritrovarsi per riprendere insieme il viaggio interrotto, con nuove idee, nuovo entusiasmo, unendo il patrimonio di crescita individuale percorso in quegli anni coronati da straordinari successi e progetti innovativi. Ognuno di loro si è esibito spesso a L'Aquila, in diverse formazioni, sia nell'ambito del "Jazz Italiano per le terre del sisma" che per la stessa Barattelli.

Nel giugno 2014 tornano con un nuovo cd intitolato proprio "Doctor 3", seguito da un tour in tutta Italia. Nel 2019 è stato pubblicato il nuovo album "Il mio canto libero", omaggio a Lucio Battisti. Il viaggio musicale di Doctor 3 continua e le storie da raccontare sono ancora molte. I loro concerti sono sempre molto coinvolgenti e caratterizzati da una notevole componente improvvisativa, partendo da omaggi ad autori della scena internazionale con apertura ai più diversi generi musicali.

