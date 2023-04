Il premio 'Giuseppe Prisco' a Sticchi Damiani, Grosso e Orsolini

(ANSA) - CHIETI, 28 APR - Saverio Sticchi Damiani (Lecce), Fabio Grosso (Frosinone) e Riccardo Orsolini (Bologna) sono i vincitori, nelle rispettive categorie (Dirigenti di Società, Allenatori e Calciatori), della XIX edizione del Premio Nazionale "Giuseppe Prisco" alla lealtà, alla correttezza e alla simpatia sportiva. Il Premio Speciale di Giornalismo "Nando Martellini", alla sua XVII edizione, è stato attribuito al giornalista del Corriere della Sera Aldo Cazzullo. Lo ha stabilito l'apposita giuria, unica per entrambi i premi, presieduta da Italo Cucci e composta da Ivan Zazzaroni, Gian Paolo Ormezzano, Marco Civoli, Franco Zappacosta, Ilaria D'Amico, Giancarlo Abete, ex presidente Figc e attuale numero 1 della Lega Nazionale Dilettanti, e coordinata dall'imprenditore Marcello Zaccagnini, presidente del Comitato organizzatore.

La stessa commissione, sempre d'intesa con il presidente Zaccagnini, ha deciso di attribuire il "Premio Speciale della Giuria" al dirigente sportivo e testimonial della Figc Giancarlo De Sisti. La giuria, infine, accogliendo la proposta dell'Ussi, Gruppo Abruzzese Giornalisti Sportivi, ha conferito uno specifico e altrettanto importante riconoscimento alla giornalista teatina Arianna Secondini, caporedattore centrale di Rai Sport, che sarà premiata, per la circostanza, con l'opera Games 13 ideata e realizzata dall'artista Ester Crocetta.

La cerimonia di premiazione della manifestazione si svolgerà alle 11 di lunedì 29 maggio 2023 al Teatro Marrucino di Chieti, presentata da Stanislao Liberatore. Ai vincitori verrà conferita una creazione artistica appositamente realizzata dal pittore, scultore e incisore Maestro Mimmo Paladino. (ANSA).