'La scuola che è e che sarà', confronti e dialoghi all'Aurum

(ANSA) - PESCARA, 27 APR - Sarà a Pescara sabato prossimo, 29 aprile, Alfonso D'Ambrosio, il dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo di Lozzo Atestino (Padova) che ha abolito i voti, sostituendoli con la 'valutazione narrativa', e introdotto il concetto di "felicità interna lorda" nella scuola, e che l'anno scorso convocò il collegio dei docenti a inizio anno scolastico prima nel bosco della zona dei Colli Euganei e poi nel Castello di Valbona.

L'appuntamento è nella sala Tosti dell'Aurum di Pescara, alle 16, per il convegno "Confronti e dialoghi sulla scuola che è e che sarà", organizzato dall'associazione V.I.T.A. aps che si occupa di infanzia e territorio. Relatori saranno il professor D'Ambrosio e la pedagogista e scrittrice Cecilia Fazioli, autrice del libro "La scuola parentale".

"L'evento vuole rappresentare un dialogo aperto sulla scuola e le sue possibili declinazioni - spiega Zuleika Manari, presidente dell'associazione V.i.t.a. aps che opera sul territorio pescarese - Nostro intento è promuovere il benessere dei bambini e dei ragazzi. La scuola deve tornare ad essere un luogo di crescita, di socialità condivisa dove i valori della vita vengono trasmessi dagli educatori e sostenuti dalle famiglie. La città deve tornare ad essere un luogo verde dove i bambini non sono a margine della società. Noi vogliamo provare a rimuovere gli ostacoli a queste opportunità, vogliamo che anche in Abruzzo si creino nuove prospettive e idee e crediamo che ciò sia possibile soprattutto con il dialogo".

La partecipazione all'evento, rivolto a dirigenti, insegnanti, educatori, pedagogisti, famiglie, è gratuita. E' però necessaria la prenotazione scrivendo a: associazionevitapescara@gmail.com. (ANSA).