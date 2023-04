Fimiani, Colaprietra spirito libero, finisce un'epoca

(ANSA) - ROMA, 27 APR - "Con la scomparsa di Raffaele Colapietra finisce un'epoca senza alcun dubbio. Parliamo di uno dei grandi della cultura in senso lato e non solo della storiografia italiana e abruzzese. L'Abruzzo perde uno dei suoi figli migliori, più caratteristici, uno spirito libero, incapace di adattarsi agli schemi precostituiti, un polemista spesso spigoloso ma mai banale e che ha sempre coniugato l'impegno da storico di lunghissimo periodo (la sua prima pubblicazione è del 1953) con quello da cittadino di quell'Italia laica, azionista, libertaria". Così lo storico dell'Università di Chieti e Pescara D'Annunzio Enzo Fimiani, che è stato autore anche di una biografia (intitolata l'uomo, lo studioso, il cittadino) sullo storico Raffaele Colapietra, scomparso questa mattina a L'Aquila.

"A Colapietra - ha aggiunto Fimiani - dobbiamo molto perché a lungo è stato un battitore libero. A lungo ha lavorato in solitaria e in qualche modo ha permesso che dopo di lui arrivassero altre generazioni di storici abruzzesi che in qualche modo possono dirsi suoi figli se non eredi anche se Colapietra rimane un personaggio fuori dagli schemi. L'eredità di Colapietra? Credo che l'eredità che lascia sia quella di saper coniugare alla correttezza scientifica del metodo storico e quindi lo studio serio e fondato della storia contemporanea all'impegno civile di cittadino. Questa la sua lezione: mai separare - conclude Fimiani - i due momenti". (ANSA).