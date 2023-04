Consiglio Abruzzo: ok relazione Commissione inchiesta acqua

(ANSA) - L'AQUILA, 27 APR - Prima dello scioglimento del numero legale, il Consiglio regionale d'Abruzzo, nella sessione straordinaria, ha preso atto della relazione conclusiva della Commissione d'inchiesta "Emergenza idrica in Abruzzo" illustrata dal presidente Sara Marcozzi, consigliere del Gruppo Misto.

Nel corso della seduta ordinaria, l'Assemblea ha discusso i seguenti documenti politici: "Chiarimenti in merito al cantiere aperto per lavori nelle palazzine Ater del quartiere Villaggio Celdit di Chieti Scalo; "Attività di interruzione volontaria di gravidanza presso i consultori in Regione Abruzzo"; "Aggiornamenti sullo stato di attivazione del servizio di lungodegenza del Presidio Ospedaliero 'Val Vibrata' di Sant'Omero"; "Chiusura del Centro Servizi Culturali/Biblioteca Regionale di Corso Martiri Pennesi a Penne e dotazione di personale nei Servizi bibliotecari regionali"; "Regolamento Regionale Polizia Locale ai sensi dell'art. 26, comma 1, della L.R. 20 novembre 2013, n. 42. Attuazione lacunosa ed incompleta"; "Stato risoluzioni n. 50 e 51 del 24.2.2023 approvate nella seconda Commissione consiliare Territorio, Ambiente e Infrastrutture"; "Consiglio di amministrazione della Fi.R.A. S.p.A.. Violazione dell'art. 7, lett d) del D.lgs.

8.4.2013, n. 39, e raddoppio dei costi dell'organo amministrativo". (ANSA).